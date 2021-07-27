Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Об этом он сообщил в Twitter.
«Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу», – написал он.
Напомним, 29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Якубовскому забрала его под свое руководство.
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