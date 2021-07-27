Литовский суд отказал блогеру Анатолию Шарию в обжаловании решения департамента миграции страны и теперь он должен будет покинуть Европейский Союз.

Об этом в Twitter сообщил юрист Марк Фейгин.

Фегин опубликовал фотокопию решения литовского суда, отказавшего в принятии иска Шария к нему на основании лишения Шария 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет.

«Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС», – написал юрист.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021

Напомним, Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца. Позже Шарий обжаловал это решение.

По данным СМИ, 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что он преследуется со стороны режима президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.