В Токио (Япония) разыгран очередной комплект наград Олимпийских игр в пулевой стрельбе.
Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами Игр-2020 в стрельбе из пневматического пистолета (микст), передает Укринформ.
В поединке за третье место Костевич и Омельчук победили смешанную пару из Сербии - 16:12.
Первое место заняли китайцы Цзян Рансин и Пан Вэй, вторыми стали россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.
В активе сборной Украины уже три медали. Ранее «бронзу» завоевали дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.
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