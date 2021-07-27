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В Токио (Япония) разыгран очередной комплект наград Олимпийских игр в пулевой стрельбе.

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами Игр-2020 в стрельбе из пневматического пистолета (микст), передает Укринформ.

В поединке за третье место Костевич и Омельчук победили смешанную пару из Сербии - 16:12.

Первое место заняли китайцы Цзян Рансин и Пан Вэй, вторыми стали россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

В активе сборной Украины уже три медали. Ранее «бронзу» завоевали дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

 
ForUm

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