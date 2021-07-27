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Члены Европейского парламента выступили с открытым заявлением, в котором раскритиковали недавнее соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Заявление обнародовано 27 июля, сообщает «Европейская правда».

Евродепутаты считают, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» является не европейским соглашением, а «попыткой двух стран улучшить двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую».

«Газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачей жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека», - говорится в заявлении членов Европарламента.

Кроме того, проект «Северный поток-2» противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость Евросоюза от поставок энергоносителей из России, отметили евродепутаты.

«Мы призываем институты ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и поддерживать всеобъемлющую политику, основанную на европейских ценностях, а не на деловых соглашениях», - говорится в обращении парламентариев.

Обращение поддержали 11 членов Европейского парламента, среди которых Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андрюс Кубилюс и другие.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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