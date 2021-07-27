Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,4% - Юлию Тимошенко, 10,1% - Юрия Бойко, 7,8% - Игоря Смешко, 6,1% - Владимира Гройсмана, 6,0% - Евгения Мураева, 4,1% - Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Антирейтинг возглавляет Петр Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% - Бойко, 29% - Зеленського, 26% - Олега Ляшко.

Каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока.