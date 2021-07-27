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Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему «поставок» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства, сообщает пресс-центр ведомства.

«Свой» ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тыс. долларов.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены. А это – основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.
ForUm

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