В Киеве в крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по предварительным данным участвуют более 20 тысяч граждан, сообщает пресс-служба полиции.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлечены все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГосЧС и приданные силы других областей.

После проведения инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану общественного порядка. Кроме того, правоохранители согласовали свои действия, изучили маршруты передвижения верующих и сформировали дополнительные резервные группы с целью немедленного прекращения правонарушений.

В настоящее время полиция продолжает обеспечивать правопорядок, чтобы религиозные мероприятия в столице прошли спокойно и без нарушений. Кроме того, по маршруту движения колонны правоохранители организовали локации с палатками для раздачи питьевой воды, где также присутствуют медицинские работники.