В Германии на установке по сжиганию опасных отходов на предприятии Chempark Currenta в Леверкузене, неподалеку от Кельна, произошел взрыв с большим количеством дыма.

Об этом в Твиттере сообщает полиция земли Северный Рейн-Вестфалия, передает Укринформ.

Власти предупреждают о «чрезвычайной опасности» и просят местное население не открывать двери и окна. Облако дыма надвигается на Буршайд и Лейхлинген. Закрыто движение на авторазвязках на автобане А1, А3, А59 и т.п.

На месте работает пожарная команда завода, на подъезде пожарные машины из отдаленных районов.

Взрыв произошел около 9:30 во вторник. Что стало причиной, пока неизвестно, в полиции говорят о нескольких пострадавших.