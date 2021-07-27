также в разделеМир
В России взорвался и загорелся магистральный газопровод «Газпрома» 24
СМИ: Авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, убежал из Беларуси 34
В Европе цена на газ подскочила до $450 24
В РФ заблокировали сайт Навального 13
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами 16
Шамана, который собирался «выгнать» Путина, отправили на принудительное лечение 9
В Чехии не хотят вакцинироваться от коронавируса 23% населения 9
На Олимпиаде обнаружили 148 больных COVID-19 12
Во Франции утвердили «паспорта здоровья» и обязательную вакцинацию медиков 10
В Арктике нашли водоросли, которые могут вырабатывать компонент бензина 25
В Японии начали испытания таблеток от коронавируса 20
В мире количество случаев COVID-19 превысило 194,8 миллиона 10
США могут ввести новые санкции против Беларуси 9
В штате Колорадо обнаружили чуму 21
Новое наводнение обрушилось на Бельгию 64
В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек 18
В Никарагуа арестовали всех потенциальных кандидатов в президенты 12
Трамп покритиковал Байдена за Северный поток-2 19

В Германии на установке по сжиганию опасных отходов на предприятии Chempark Currenta в Леверкузене, неподалеку от Кельна, произошел взрыв с большим количеством дыма.

Об этом в Твиттере сообщает полиция земли Северный Рейн-Вестфалия, передает Укринформ.

Власти предупреждают о «чрезвычайной опасности» и просят местное население не открывать двери и окна. Облако дыма надвигается на Буршайд и Лейхлинген. Закрыто движение на авторазвязках на автобане А1, А3, А59 и т.п.

На месте работает пожарная команда завода, на подъезде пожарные машины из отдаленных районов.

Взрыв произошел около 9:30 во вторник. Что стало причиной, пока неизвестно, в полиции говорят о нескольких пострадавших.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги