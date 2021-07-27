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Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

С 27 июля 2019 в 27 июля 2020 вооруженные формирования Российской Федерации 4257 раз осуществляли обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 и 163 военнослужащего получили ранения (данные Штаба ООС, уточняются).

«Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложный вид военных действий. Украина остается верной своим обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Это доказывают многочисленные заявления представителей международных организаций (от Совета Безопасности ООН в Парламентской ассамблее Совета Европы), государств-посредников Нормандского формата, государств «Большой семерки», - говорится в сообщении.

Более того, отмечают в делегации, саммит «Крымской платформы», который начнет процесс деоккупации Крыма, стал возможным и представительным (ожидаются должностные лица более чем из 35 стран мира) в значительной степени потому, что Украина заработала за этот год репутацию ответственного государства, выполняющего свои договоренности, даже в неблагоприятных обстоятельствах.

Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой военный долг.
ForUm

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