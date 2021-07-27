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В Украине люди с трудовым стажем от 5 лет смогут получить помощь от государства для обеспечения прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе встречи с экспертами Международной организации труда, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Мы были рады услышать, что тот комплекс решений, который мы разработали в направлении развития пенсионной системы, полностью соответствует рекомендациям экспертов МОТ. Ведь наша цель - усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте, а для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет - страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от 5 лет - помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума, ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий», – отметила она.
ForUm

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