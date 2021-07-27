Большинство опрошенных украинцев – 55% – не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы – один народ, который относиться к одному историческому и духовному пространству». Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

При этом 41% респондентов согласны с этим утверждением.

«На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об «одном народе», - говорится в отчете по итогам исследования.

Опрос проводился в период 23-25 июля 2025 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин написал статью «об историческом единстве русских и украинцев». В ней продолжил недавнее официальное заявление Кремля о том, что Украина якобы несамостоятельное государство и находится под «внешним управлением». Впрочем, весь текст написан в стиле Путина, поскольку он в очередной раз транслировал идею о том, что Украина – детище советской эпохи, и «была создана за счет исторической России». На сайте Кремля эту статью даже перевели на украинский язык.