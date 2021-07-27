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За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 266 человек;
  • летальных случаев - 27;
  • выздоровели - 515 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 22330 человек,
  • методом ИФА - 8918 человек,
  • экспресс-тестами - 13491 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2249344;
  • выздоровели - 2184880 человек;
  • летальных случаев - 52 876;
  • проведено ПЦР-тестов - 11301274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
ForUm

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