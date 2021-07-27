За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 266 человек;
- летальных случаев - 27;
- выздоровели - 515 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22330 человек,
- методом ИФА - 8918 человек,
- экспресс-тестами - 13491 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2249344;
- выздоровели - 2184880 человек;
- летальных случаев - 52 876;
- проведено ПЦР-тестов - 11301274.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
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