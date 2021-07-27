также в разделеПолитика
КИУ: Монобольшинство блокирует законопроекты оппозиции 8
Зеленский провел кадровые чистки в руководстве СБУ 26
Мэр Запорожья пожаловался Разумкому на депутатов-прогульщиков 10
Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера» 37
Разумков хочет, чтобы перечень олигархов определяла независимая комиссия 18
СМИ: США определились с кандидатами на должность посла в Украине 17
Ставнийчук: У украинской власти нет четкой позиции в вопросе мира на Донбассе 112
Байден не приедет на саммит «Крымской платформы» 29
Кент: США выделяют Украине $750 млн в год 11
Юрий Загородний: Медведчук имеет четкую программу и видение развития Украины, а у власти нет стратегического мышления 29
Озвучены темы встречи Зеленского и Байдена 28
Опрос: Более 54% украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком будет без реального решения 16
Президент подписал указ по интеграции в НАТО 85
Марунич: Если Зеленский за мир, то почему лидер «партии мира» Медведчук под арестом? 22
Блогер: Официальный Китай признает авторитетность Медведчука на мировой арене, пока Зеленский пытается запугать его судами 30
Минкульт назвал причину санкций против Wildberries 19
Опрос: Большинство украинцев уверены, что Виктор Медведчук должен быть полностью оправдан 22
Белый дом в ближайшие недели объявит посла США в Украине 12

Министр транспорта США Питер Буттиджедж будет представлять страну на саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

Об этом Суспильному сообщил член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев («Европейская солидарность»).

«Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж», — рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — добавил Джемилев.

Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину.  

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президентка Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите «Крымской платформы».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
15
Теги