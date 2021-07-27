Министр транспорта США Питер Буттиджедж будет представлять страну на саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

Об этом Суспильному сообщил член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев («Европейская солидарность»).

«Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж», — рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — добавил Джемилев.

Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президентка Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите «Крымской платформы».