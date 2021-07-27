Сегодня, 27 июля, сотрудники Службы безопасности Украины общей численностью около 30 человек прибыли на полигон ТБО №5 для выполнения следственных действий, сообщает пресс-служба ЧАО «Киевспецтранс».

Отмечается, что данные условия не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов.

«Относительно ситуации, которая сложилась, в компании считают необходимым заявить следующее. Полигон №5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухов, Украинка, населенных пунктов Обуховского района Киевской области. Непрестанное образование гражданами бытовых отходов, что требует круглосуточной и непрерывной работы предприятия. Сбои в работе по принятию отходов на захоронение неотвратимо повлияют на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода», – гвооррится в сообщении.

Киевспецтранс предупредил о возможном ухудшении санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе, с учетом аномальной летней жары, которая наблюдается у эти дни, что может с большой долей вероятности повлечь экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями.

«Особое удивление вызывает тот факт, что следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЧАО «Киевспецтранс» относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины «Экоцид». В то же время очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон, в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан», – подчеркнули в компании.

Киевспецтранс отмечает, что полигон № 5 в с. Подгорцы является единственным в Украине полигоном, оборудованным системой сбора и переработки фильтрата, и одним из немногих, защищенных и оснащенных для приема твердых бытовых отходов. «Киевспецтранс - единственная в Киеве компания, которая имеет лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов, к тому же она впервые в стране начала рекультивацию полигона №5. Если обвинять в экоциде Киевспецтранс, то что тогда говорить о более тридцати тысяч санкционированных и несанкционированных свалок, которые есть на территории Украины», – говорится в сообщении.

Киевспецтранс отмечает, что действует исключительно в рамках украинского законодательства. «Все это не трудно проверить обычным способом, не создавая бытовых проблем киевлянам и не подвергая их опасности. Мы много лет работаем в режиме максимальной открытости и всегда способствуем контроля со стороны общественности и всех компетентных государственных органов», – подытожили в компании.