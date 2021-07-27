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Государственное бюро расследований в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам, сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.

Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подготовленные ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.

В настоящее время подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.

ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
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