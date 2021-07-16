Кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

Об этом он заявил на заседании Верховной Рады, сообщает Украинская правда.

«По резонансным производствам, в том числе по делу Шеремета. Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов, и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы», - заявил он.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.