Народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщается на сайте парламента.

После этого Монастырский досрочно сложил полномочия народного депутата.

Народные депутаты 340 голосами поддержали его заявление о досрочном прекращении обязанностей народного депутата.

Монастырский принес присягу члена Кабинета Министров.

Справка. Денис Монастырский – украинский юрист, политик.

Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Верховной Рады восьмого созыва Антона Геращенко, который в данное время является заместителем главы МВД.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Монастырский был избран народным депутатом от партии «Слуга народа». В Раде девятого созыва возглавлял комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву».