Народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщается на сайте парламента.
После этого Монастырский досрочно сложил полномочия народного депутата.
Народные депутаты 340 голосами поддержали его заявление о досрочном прекращении обязанностей народного депутата.
Монастырский принес присягу члена Кабинета Министров.
Справка. Денис Монастырский – украинский юрист, политик.
Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Верховной Рады восьмого созыва Антона Геращенко, который в данное время является заместителем главы МВД.
На досрочных парламентских выборах 2019 года Монастырский был избран народным депутатом от партии «Слуга народа». В Раде девятого созыва возглавлял комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.
Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву».
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