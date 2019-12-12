Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Об этом руководители правоохранительных органов сообщили на брифинге в Киеве, сообщает «Украинская правда».

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом записи телефонных разговоров.

Проанализировав информацию о 35 фактах подобных преступлений, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица – остановилось на последней версии.

Особое внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косове Ивано-Франковской области в 2017 году

Одним из фигурантов был Антоненко, а он тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К, «Электриком», которые являются сожителями

С ними общались также гражданин В., псевдо «Пистолет», Владислав Грищенко («Буча») и Инна Грищенко («Пума»), которые причастны к покушению в Косове.

Когда Грищенко задержали, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, – и обнаружили группу.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

Ваня «Пистолет» совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос.

Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт – мол, все складывается «так, как нам надо». Она говорила мужу Владиславу (это на записях): «Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим».

«Мы выделили подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета», – сказал Коваль.

Следствие провело анализ походки фигурантов.

В частности, Яна Дугарь попала на камеры и ее идентифицировали как человека, который снимал авто Шеремета до закладки взрывчатки.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко заявил, что правоохранители подозревают его в убийстве Шеремета.

По делу об убийстве Шеремета также задержали военного медика и волонтера Юлии Кузьменко.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко. По данным СМИ, супругов Грищенко проверяли на причастность к убийству Шеремета.