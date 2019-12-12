По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко, а помогал ей АТОшник Андрей Антоненко. Об этом заявил начальник криминальной полиции Евгений Коваль, сообщает «Украинская правда».

«Следствием предоставлены на экспертизу в киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лиц ... Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео... Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко», – отметил он.

По его словам, для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании, которого зовут Айрон Бирч.

Выводы экспертов также подтверждают трафики мобильных телефонов Кузьменко и Антоненко. В частности, телефон Антоненко с 23.24 ч. (19.07.2016) до 07.23 ч. (20.07.16) - выключен. Кузьменко с 19.36 ч. 19 июля 2016 по 09.20 ч. 20 июля телефоном не пользовалась, что для нее совершенно нехарактерно.

Кроме того, Антоненко проживает недалеко от места совершения преступления. Он хромал после операции, что заметили эксперты.

Коваль рассказал, что фигуранты исчезали из поля зрения камер наблюдения возле места проживания Антоненко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко заявил, что правоохранители подозревают его в убийстве Шеремета.

По делу об убийстве Шеремета также задержали военного медика и волонтера Юлии Кузьменко.

Следствие подозревает в совершении преступления по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.