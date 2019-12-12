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Полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу», – написал он

По словам Авакова, в деле Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. «Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования», – подчеркнул министр.

В свою очередь бывший боец АТО Андрей Антоненко на своей странице в Facebook написал: «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе».

В то же время народный депутат Владимир Арьев подтвердил информацию о задержании Антоненко. «Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военном шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля  2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. 

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко. По данным СМИ, супругов Грищенко проверяли на причастность к убийству Шеремета.
ForUm

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