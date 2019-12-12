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В Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали военного медика и волонтера Юлии Кузьменко.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Влад Добош.

По его словам, Кузьменко инкриминируют умышленное убийство.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко заявил, что правоохранители подозревают его в убийстве Шеремета.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко. По данным СМИ, супругов Грищенко проверяли на причастность к убийству Шеремета.

 
ForUm

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