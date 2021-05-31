Одесский апелляционный суд признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям из инкриминируемых ему трех и приговорил к 3 годам лишения свободы с заменой на год условно.

Он намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что летом в Украине могут ослабить карантинные ограничения.

По состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания COVID-19.

Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия во Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» подписал указ № 217/2021 «Вопросы проекта «Президентский университет».

До конца 2021 года на западе России будут сформированы около 20 новых соединений и воинских частей, это ответ на действия стран НАТО во главе с США, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В РФ объявили о снятии «водной блокады» Крыма.