Президент Украины Владимир Зеленский во время участия во Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» подписал указ № 217/2021 «Вопросы проекта «Президентский университет», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ дает старт инициированному Зеленским проекта Президентского университета, который должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира.

«Это - учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях - направлениях настоящих и завтрашних вызовов», - рассказал Зеленский во время подписания указа.

Предполагается, что образовательный процесс в Президентском университете будет строиться на основе специальностей, которые составляют основу 6-го технологического уклада, формируют научно-технический прогресс и позволяют подготовить профессионалов высочайшего уровня. Это информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Помимо предоставления профессиональных знаний, университет будет обеспечивать сбалансированное развитие студента как личности, способной вводить свои научно-технические разработки и предпринимательские инициативы.

В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

К преподаванию в университете будут приглашать лучших украинских специалистов; применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики). Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.

Планируется внедрение гарантированного трудоустройства выпускников университета, в частности в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти.

Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международные стажировки. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.

Университет, государство и партнерский бизнес обеспечат студентам реализацию собственных научных разработок и их дальнейшую коммерциализацию.

«Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а затем работать в государстве. Работать - здесь, реализовываться - здесь, в Украине, на благо нашего государства, на защиту каждого украинца», - подчеркнул Зеленский.