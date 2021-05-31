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Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня», - написал Джозвяк.

После этого решение о санкциях еще предстоит формально принять Совету ЕС.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Недавно глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия запретила въезд призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.
ForUm

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