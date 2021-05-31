По состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 810 человек, летальных случаев – 64, выздоровели 4934 человека.
За сутки протестированы методом ПЦР - 8822 человек, методом ИФА - 1176 человек,
экспресс-тестами - 6226 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2202494 человека, выздоровели – 2041082, летальных случаев - 50 536, проведено 10180777 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и Киеве (63).
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