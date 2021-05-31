Апелляционный суд Одессы смягчил приговор активисту и блогеру Сергею Стерненко по делу о нападении на Сергея Щербича. Такое решение он принял 31 мая после рассмотрения обжалования приговора, передает Радио Свобода.

Суд приговорил Стерненко к трем годам тюрьмы, но освободил от заключения по статье 263 с испытательным сроком в один год и возложил на него специальные обязанности. В частности, суд признал необоснованным решение Приморского суда, по которому Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в разбойном нападении (статья 187). Кроме того, по решению судей, потерпевший Сергей Щербич «фактически изменил свои показания», данные в апелляционной инстанции, по сравнению с предыдущими показаниями и не смог этого объяснить.

Несмотря на это, суд не согласился с доводами защиты обвиняемых по недоказанности их вины по статье 146 - «похищение». По заключению судей, неточности показаний потерпевшего в этой части дел не опровергают выводов суда предыдущей инстанции.

Заявления обвиняемых о том, что Щербич имел идеологические мотивы свидетельствовать против них, суд назвал голословными. Впрочем, по этой статье срок привлечения к ответственности уже истек, из-за чего в первой инстанции Стерненко и Демчука по ней освободили от наказания.

При этом суд признал ненадлежащими ряд доказательств в этом приговоре, в частности - протокол допроса свидетеля и опознания пистолета, из которого, как утверждает Щербич, в него стреляли во время похищения.

В части приговора о незаконном хранении оружия (статья 263), по которому Стерненко также приговорили к семи годам, апелляционный суд не принял доводы защиты о том, что обыск, во время которого изъяли стартовый пистолет, был проведен с нарушениями, а обвиняемый сдал оружие добровольно .

Вместе с тем суд учел противоречия в экспертизе и пришел к выводу, что стартовый пистолет, который изъяли у Стерненко, не является огнестрельным оружием. Но боеприпасом признали один патрон, обнаруженный у активиста при обыске.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу в части признания Стерненко виновным в хранении боеприпасов. Поэтому его приговорили к трем годам заключения с одним годом испытательного срока.

Накануне под Офисом президента в Киеве и еще нескольких городах прошла акция «Покажите нам справедливость» в поддержку Стерненко.

Ранее Приморский районный суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в разбое, похищении человека и незаконном хранении оружия. Оба обвиняемых приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко отвергал обвинения и настаивал на политической мотивированности дела. Такую же позицию высказывает и Демчук.