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Временный водопровод в Крыму, проложенный силами минобороны РФ, снял водную блокаду полуострова, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ, передает Интерфакс.

По его словам, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения, и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов, отметил Шойгу.

В марте в Крыму был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе, военные строители создали гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней.
ForUm

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