Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко будет обжаловать приговор Одесского апелляционного суда, решением которого он приговорен к условному сроку наказания.

«Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде», - написал он в Twitter.

«Думаю, прокуроры Венедиктов подадут жалобу тоже и будут настаивать на 7,3 года лишения свободы с конфискацией», - добавил активист.

Как сообщал ForUm, Одесский апелляционный суд признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям из инкриминируемых ему трех и приговорил к 3 годам лишения свободы с заменой на год условно.

23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.