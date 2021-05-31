также в разделеОбщество
Стерненко обжалует приговор в Верховном суде 5
Разбои, похищения, автоугоны: На Закарпатье разоблачили банду 9
В НАН назвали ложными слухи об искусственном создании COVID-19 11
Разумков против легализации каннабиса 9
На админгранице с Крымом временно закроют один из КПВВ 9
Лукашенко лишат звания доктора КНУ в июне 11
СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 12
Суд освободил Стерненко от отбывания наказания за решеткой 53
Жителей Херсонщины предупредили о военных учениях 13
В Минздраве предупредили о новых биологических угрозах 31
Президент поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью 10
В РФ объявили о снятии «водной блокады» Крыма 92
Ляшко анонсировал снижение цен на лекарства 18
Шмыгаль: В этом году зарплаты учителей увеличится на 30% 11
Экс-главарь «ДНР» баллотируется в Госдуму РФ 21
Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине 5G со следующего года 19
Зеленский инициировал создание Президентского университета 35
Залищук назначили советницей главы Нафтогаза по международным вопросам 45

Апелляционный суд Одессы оправдал одесского активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение). Об этом сообщается в Telegram Стерненко. 

«По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией. Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ожидаем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд признал, что «потерпевший» Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельств «преступления».

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку. 

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Стерненко и Демчука. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги