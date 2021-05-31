Апелляционный суд Одессы оправдал одесского активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение). Об этом сообщается в Telegram Стерненко.

«По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией. Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ожидаем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд признал, что «потерпевший» Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельств «преступления».

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Стерненко и Демчука.