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Верховный суд Онтарио (Канада) признал сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном террористическим актом, сообщает УНИАН со ссылкой на Global News.

Судья Эдвард Белобаба обнаружил «на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были намеренными».

«Истцы доказали, что сбитие обвиняемыми рейса 752 было террористическим актом и является «террористической деятельностью», – добавил судья. Также он отметил, что в то время в регионе не было вооруженного конфликта.

В своем решении суд Онтарио опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводам, что Стражи исламской революции «знали, что рейс PS752 был гражданским самолетом и намеренно сбили его с целью уничтожить».

Кроме того, в отчете бывшего министра общественной безопасности Ральфа Гудейла опровергается утверждение Ирана о том, что запуски ракет были результатом человеческой ошибки членов Корпуса стражей.

Судья вынес решение по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту МАУ 8 января 2020 года.

Судебные документы передали Ирану, но он не защищался в судебном процессе.

В деле фигурируют, в частности, Корпус Стражей исламской революции Иранские вооруженные силы и верховный лидер Али Хаменеи.

Решение фактически позволяет пострадавшим семьям в Канаде требовать от Ирана выплату компенсаций.

Напомним, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.
ForUm

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