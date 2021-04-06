Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи с сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«... Было выдвинуто обвинительное заключение по делу об украинском самолете, проведено серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты в отношении 10 виновных лиц», - говорится в заявлении военного прокурора Голамаббаса Торки.

Имена вышеупомянутых лиц и другие детали не обнародовали.

Напомним, иранский орган гражданской авиации 17 марта обнародовал окончательный отчет о катастрофе украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как «вражеский объект».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы, а его заместитель Евгений Енин заявил, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета о катастрофе самолета МАУ, а также восстановление и продолжение иранской стороной технического расследования.

Как ранее сообщал ForUm, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.