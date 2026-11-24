Швеція надасть Україні новий пакет зимової допомоги на 540 млн шведських крон (понад $52 млн). Кошти спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури, постачання аварійного обладнання та допомогу українцям, які найбільше потерпають від наслідків російських атак.

Про це повідомили на сайті уряду Швеції.

Зокрема, 85 млн крон передадуть через Програму розвитку ООН на підтримку української енергетики. За ці гроші забезпечуватимуть опаленням та електроенергією домогосподарства, а також підтримуватимуть безперебійне енерго- і водопостачання лікарень та шкіл.

Ще 300 млн крон отримає Агентство цивільної оборони Швеції. Воно відповідатиме за продовження постачання в Україну аварійного обладнання, необхідного для захисту енергетичних об'єктів і відновлення їхньої роботи після російських ударів.

Решту 155 млн крон спрямують на грошову допомогу вразливим домогосподарствам, забезпечення опаленням і генераторами.

Міністр сприяння розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса заявив, що російські атаки на цивільне населення та інфраструктуру мають на меті зробити зимовий період нестерпним для українців.

«Мільйони людей ризикують залишитися без електрики, опалення та води під час чергової зими війни, яка може стати найгіршою. Саме тому ми підтримуємо енергетичний сектор та сім'ї, що перебувають поблизу фронту», — наголосив він.