У селі Демидів на Київщині попрощалися з 33-річною Катериною Бовтуненко та її 11-річною донькою Кірою. Обидві загинули в ніч проти 22 листопада внаслідок російського удару по Димеру. У грудні дівчинці мало виповнитися 12 років.

На церемонію прощання прийшли кілька сотень людей. Провести матір і доньку в останню путь зібралися родичі, знайомі та мешканці Димерської громади, багато з яких особисто не знали загиблих.

Катерина родом із Демидова. Після одруження вона переїхала до Димера, де оселилася у квартирі батьків.

Староста Демидова Олександр Мельниченко, який знав родину, розповів Радіо Свобода, що Катерина певний час працювала бухгалтером. Він згадує її як життєрадісну людину, яка завжди була готова допомогти іншим.

«Вони лягли спати, але вже не прокинулися. Ворожий шахед влучив у їхній будинок. Близько третьої ночі їх вдалося витягти з-під завалів, але вже не живими. Багато часу пройшло. Я знав особисто і Катерину, і Кіру. Працювали разом. Катерина певний час була бухгалтером. Пам'ятаю, дуже позитивна, дуже допомагала. Була ще та сміхотушка», — розповів Мельниченко.

Сусіди до останнього сподівалися, що Катерині та її доньці вдалося вижити. Одна із сусідок, Олена, розповіла, що люди прокинулися від потужного вибуху, а коли вийшли на вулицю й побачили наслідки удару, почали здогадуватися про найгірше.

Донька Олени Тетяна навчалася з Кірою у паралельних класах. За її словами, дівчинка добре вчилася та займалася пластичними танцями.

Катерину та Кіру поховали на кладовищі в Демидові.

Російські війська атакували Димер у ніч проти 22 листопада. Внаслідок влучання безпілотника було зруйновано під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Пошуково-рятувальні роботи завершили 23 листопада.

Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, однак 24 листопада стало відомо про смерть у лікарні ще однієї постраждалої жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до 12. Ще п'ятеро постраждалих перебували в лікарнях. Під час рятувальної операції з-під завалів вдалося врятувати семирічного хлопчика та 79-річну жінку.