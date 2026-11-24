Під час першого візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до України сторони досягли домовленостей у політичній, енергетичній та інфраструктурній сферах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Візит, який обов'язково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!» — написав Зеленський у телеграмі.

Він також розповів, що візит угорського прем'єра розпочався з вшанування пам'яті українських військових, які загинули, захищаючи країну. Церемонія відбулася в Ужгороді.

«Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України», — наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна щодня платить високу ціну за можливість жити у вільній державі та гарантувати безпеку сусідніх країн і всієї Європи.

Конкретних деталей досягнутих домовленостей президент поки не навів.

На тлі налагодження українсько-угорського діалогу залишається невирішеним питання історичної відповідальності Будапешта за злочини угорських окупаційних військ проти українського населення під час Другої світової війни. Один із найтрагічніших епізодів — Корюківська трагедія на Чернігівщині, під час якої в березні 1943 року окупанти знищили тисячі мирних жителів.

У ніч проти 27 лютого 1943 року радянські партизани розгромили німецько-угорський гарнізон у Корюківці. У відповідь окупаційна влада організувала каральну операцію проти цивільного населення. 1–2 березня, а також 9 березня 1943 року каральні підрозділи розстрілювали людей і спалювали їхні будинки. За даними Українського інституту національної пам'яті, було вбито близько 6700 мешканців і знищено 1290 будинків. Корюківська трагедія вважається найбільшою за кількістю жертв каральною операцією нацистів проти мирного населення в Європі під час Другої світової війни.

У злочині брали участь не лише німецькі військові. До складу карального загону входили солдати угорської 105-ї легкої дивізії, підрозділи окупаційної поліції та колаборанти. Угорські військові діяли у складі Східної окупаційної групи під командуванням генерал-лейтенанта Золтана Алдя-Папа. Безпосередній наказ про знищення Корюківки віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Бруно Франц Байєр.

Після війни в листопаді 1947 року в Чернігові відбувся судовий процес над 13 угорськими та трьома німецькими військовими, яких судили за злочини на окупованій території. Однак подальша доля повоєнного правосуддя в Угорщині виявилася суперечливою: у 1992 році Вищий військовий суд Угорщини реабілітував угорських військових злочинців. Цей епізод став однією з причин відсутності послідовного державного визнання відповідальності за злочини угорських окупаційних військ.

У 2026 році Міністерство закордонних справ України знову порушило це питання. До 83-х роковин Корюківської трагедії українське МЗС закликало Угорщину не забувати про роль своїх військових у масовому вбивстві цивільного населення. У заяві нагадали, що Німеччина вже зробила кроки до осмислення злочинів минулого: федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Корюківку у 2022 році та вшанував пам'ять загиблих. Українська сторона наголосила, що подібні кроки були б доречними і з боку офіційного Будапешта.

Водночас, за повідомленням голови Корюківської громади Ратана Ахмедова, місцева влада щороку запрошує представників угорського посольства на заходи вшанування жертв трагедії, однак Угорщина жодного разу не відреагувала на запрошення. Натомість німецька сторона бере участь у пам'ятних заходах.

Отже, йдеться не лише про історичну суперечку. Угорщина досі не продемонструвала такого самого рівня офіційного визнання злочинів своїх військових і вшанування їхніх жертв, якого Україна очікує від держави, що була союзницею нацистської Німеччини. Питання відповідальності за Корюківську трагедію залишається відкритим у відносинах Києва та Будапешта.