Представниця України на конкурсі краси «Міс Всесвіт — 2026» Анна Ніконова презентувала національний костюм під назвою «Золота пектораль». Вражаюче вбрання поєднало давню українську історію, національні символи та нагадування про війну з Росією.

Основою костюма стала знаменита золота пектораль — стародавня скіфська прикраса, яку археолог Борис Мозолевський знайшов у 1971 році під час розкопок кургану Товста Могила на Дніпропетровщині.

Дизайнери переосмислили історичну знахідку та перетворили її на символічну мапу України. Кожен елемент композиції має власне значення: морські мотиви уособлюють південні регіони та Крим, колосся пшениці, коні й квіти символізують родючість українських земель, а дерева та фігурки тварин відсилають до природи Півночі.

Для створення вбрання використали тисячі деталей ручної роботи, металеві прикраси, бурштин і перли. Усі елементи розмістили на чорному оксамиті. Образ доповнили тіарою та шифоновою фатою.

Однією з найвиразніших деталей костюма стали стріляні гільзи, закріплені на рукавах. Вони символізують боротьбу України за незалежність і нагадують світові про російську війну проти нашої держави.

Таким чином, національний образ Анни Ніконової поєднав тисячолітню історію України із сучасною боротьбою за свободу.

Як повідомляло раніше ForUa, національний костюм для «Міс Світу» викликав бурхливу реакцію.