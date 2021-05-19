Народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу вновь избранному народному депутату Андрею Аксенову.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разъяснение, действительно ли новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов имеет паспорт иностранного государства.

В Верховную Раду поступило представление от фракции «Слуга народа» о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

АО «Укрпошта» с сегодняшнего дня отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировано 5138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие будет проведено в Киеве на ГП «Антонов» на улице Академика Туполева, 1.

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одного укола.

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.