также в разделеОбщество
Стороны ТКГ договорились разблокировать КПВВ в Счастье и Золотом 9
Стало известно, в какой части финала Евровидения выступит Go_A 9
Укрпошта отключит банковские терминалы в отделениях за принудительный перевод пенсионеров в банки 17
Инспекторы ГосЧС, не выезжавшие на пожары на Луганщине, могут отделаться штрафом 11
Инфекционист: Украину ожидают еще несколько волн коронавируса 12
В Украине одобрили 9-летнюю программу «мягкой украинизации» 11
Экс-директору «Муниципальной охраны» сообщили о подозрении 10
На женщину, которая с детьми портила украинские паспорта, составили два протокола 19
Украинцев из Сектора Газа планируют эвакуировать в течение 48 часов 10
Профильный комитет поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава 14
Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе 18
Кабмин упростил получение субсидий 500
В Украине отменяется регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго 17
Чаус заявил, что собирается передать материалы о своем похищении в 2016 году 23
На проведение ВНО в этом году потратят 460 миллионов 8
Дело Тупицкого: прокурор объявил отвод судье Вовку 15
Вице-спикер просит СБУ разъяснить ситуацию с российским паспортом Аксенова 30
Один из руководителей ГПСУ собирал «дань» за ввоз «евроблях» 13

Народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу вновь избранному народному депутату Андрею Аксенову. 

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разъяснение, действительно ли новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов имеет паспорт иностранного государства. 

В Верховную Раду поступило представление от фракции «Слуга народа» о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

АО «Укрпошта» с сегодняшнего дня отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировано 5138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.  

В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие будет проведено в Киеве на ГП «Антонов» на улице Академика Туполева, 1.

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одного укола.

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги