Міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.

Серед цих ракет – американські ракети PAC-3 та PAC-2, частина яких зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва, повідомляє Reuters.

До незавершених поставок входять перехоплювачі PAC-3, поставка яких запланована на період з вересня по грудень. При цьому жодна з партій поки що не отримала дозволу на передачу.

Ще близько 20 перехоплювачів PAC-2 – старішої моделі ракет Patriot – також було виділено Україні, але вони очікують на схвалення для поставки.

В Пентагоні затримано окрему ініціативу щодо отримання схвалення США на виробництво Україною власних перехоплювачів Patriotю

Речник Пентагону повідомив, що в політиці США щодо підтримки України змін не відбулося, однак відмовився надавати додаткові коментарі щодо цієї зброї.

"Міністерство оборони реалізовувало кілька паралельних напрямків діяльності з метою прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – повідомив представник Пентагону.

Фото: Lockheed Martin.