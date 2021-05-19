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Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одного укола.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Wirtualna Polska.

«Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту», - заявил руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

По его словам, украинцы будут получать вакцину Johnson & Johnson, которую выбрали потому, что для прививки ней необходимо вводить только одну дозу, тогда как для прививки другими вакцинами обязательным является введение второй дозы.

Применение этого препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

«Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, нанимающие иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки», - сказал Мазур.

Он не назвал дату, когда именно может начаться вакцинация.

Издание отмечает, что вакцина J&J является одной из самых востребованных среди поляков, но пока ее трудно получить, поскольку производитель сократил поставки на 450 000 доз.

Министерство здравоохранения Польши сообщает, что в стране вакцинироваться может любой иностранец: студенты, ученые, люди, которые имеют разрешение на работу, а также супруги и дети иностранцев.

«Никому не требует разрешение на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу», - заявил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

Минздрав опубликовал на своем сайте путеводители о прививках на украинском и русском языках.

«Врач первичной медицинской помощи имеет право и должен выдать направление на вакцинацию через заявку: www.arbet.gov.pl. При выдаче направления он/она вместо номера PESEL использует номер паспорта или иностранный документ, удостоверяющий личность», - говорится сообщении.
ForUm

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