Російські війська протягом доби та вночі атакували цивільні об'єкти й енергетичну інфраструктуру Житомирщини.

"У Коростені під ворожим ударом опинилося відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа", - повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У Житомирі під ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних автомобілів, а також покрівлі й вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів. У Житомирському районі атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

Загиблих і травмованих немає, у шістьох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.

Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію Коростень, уламки вбили одну людину, ще двоє отримали поранення.

На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд.

Фото: ДСНС.