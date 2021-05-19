Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

«Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Сегодня Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок», - сказал Усов.

По его словам, среди новых условий – обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения.

Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

«В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет большое фото водителя, номер автобуса, а также другая информация по перевозчика и контактов для обратной связи. Это позволит пассажиру быстрее отправить предложение или жалобу, которая будет обрабатывать городской контактный центр 15-51, а также Служба коммунальных перевозок. Вся информация будет продублирована на английском языке, - добавил заместитель председателя КГГА. - Мы хотим, чтобы водители понимали, что они предоставляют публичную услугу в столице европейской страны. И если будет иметь место неадекватное хамское поведение с их стороны - пассажиры смогут пожаловаться на таких водителей».

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены типичной форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Они также должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5. Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новых условий.

Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов.

Старые маршрутки пока будут ездить при условии предварительных договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы объявят уже по новым условиям и стандартам.