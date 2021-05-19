Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разъяснение, действительно ли вновь избранный народный депутат Андрей Аксенов имеет паспорт иностранного государства. Об этом вице-спикер заявила на пленарном заседании в среду, на котором Аксенов принес присягу народного депутата, сообщает Укринформ.

«Это действительно очень контроверсионный вопрос, который сейчас произошел, - принесение присяги уже народного депутата Аксенова. Я прошу учесть это как публичный запрос главе СБУ - о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны. Соответственно мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую Верховную Раду Украины и каждого народного депутата по этому вопросу», - заявила Кондратюк.

Напомним, выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.

Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

27 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Аксенова депутатом Верховной Рады.

19 мая народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу вновь избранному народному депутату Андрею Аксенову.

Он принес ее с места под крики «Ганьба!»