По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировано 5138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 2269 человек, летальных случаев – 227, выздоровели 17102 человека.
Осуществлено тестирований за сутки - 77 685, методом ПЦР – 31935, методом ИФА – 13094, проведено 32656 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в стране заболели 2165233 человека, выздоровели – 1899446, летальних случаев – 48696, проведено 9914382 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 мая было зафиксировано 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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