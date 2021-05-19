также в разделеОбщество
Один из руководителей ГПСУ собирал «дань» за ввоз «евроблях» 10
Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров Евровидения-2021 16
Чаус сделал новое заявление 44
Украина прошла в финал Евровидения-2021 163
18 мая. Картина дня 23
Минобороны хочет приобрести противоракетную систему наподобие «Железного купола» 20
Вид на жительство в Польше имеют более 265 тысяч украинцев 14
Хомчак: РФ держит возле границ Украины 80 тысяч военных 11
В Житомире полиция задержала россиянина, воевавшего в ДУК ПС 16
СБУ заблокировала вебресурсы, продававшие справки о тестах на COVID-19 21
Минсоцполитики: В Украине нет задолженности по выплате субсидий 12
На этой неделе в Украину должна прибыть еще одна партия вакцины от COVID-19 12
Денисова: Россия преследует 93 крымских татар 13
Укрзализныця до 21 мая собирает предложения по новому расписанию поездов 13
В Украине введут перерасчет за некачественные коммунальные услуги 34
Кулеба поручил Маркаровой попросить у США вакцины от COVID-19 8
В Польше жалуются на нехватку сезонных рабочих из Украины 36
В украинской армии разоблачили бывшего боевика «ДНР» 15

По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировано 5138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.  

Также за последние сутки госпитализированы 2269 человек, летальных случаев – 227, выздоровели 17102 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 77 685, методом ПЦР – 31935, методом ИФА – 13094, проведено 32656 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в стране заболели 2165233 человека, выздоровели – 1899446, летальних случаев – 48696, проведено 9914382 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567),  Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 мая было зафиксировано 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
23
Теги