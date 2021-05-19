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Народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу вновь избранному народному депутату Андрею Аксенову.

Он принес ее с места под крики «Ганьба!» сообщает Укринформ.

«Юридических оснований для недопущения и нерассмотрения этого вопроса у меня нет», - отметил Стефанчук, председательствующий на заседании.

После этого народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос заблокировали трибуну, чтобы не допустить принятия присяги Аксеновым.

«Поскольку трибуна заблокирована, тогда, пожалуйста, включите (микрофон. - Ред.) с места», - сказал Стефанчук.

Аксенов зачитал текст присяги с места в сессионном зале под крики «позор!». Его приветствовали народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Напомним, выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.  

Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

27 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Аксенова депутатом Верховной Рады.
ForUm

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