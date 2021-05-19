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В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Мероприятие будет проведено в Киеве на ГП «Антонов» на улице Академика Туполева, 1.

При этом отмечается, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.
ForUm

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