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В Верховную Раду поступило представление от фракции «Слуга народа» о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает «Украинская правда».

По словам Кравчук, еще 18 мая фракция «Слуга народа» внесла предложение о назначении Ляшко министром здравоохранения.

Народный депуата от «Голоса» Ольга Стефанишина добавила, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования безотлагательно рассмотрит это представление на заседании 19 мая.

Кроме того, «Слуга народа» внесла представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Все три представления с предложениями «Слуги народа» премьер внес в парламент.

В «Слуге народа» надеются, что Рада 20 мая сможет рассмотреть в сессионном зале вопрос о всех 3 назначениях.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В тот же день Верховная Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Владислава Криклия.

Также Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
ForUm

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