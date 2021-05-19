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АО «Укрпошта» с сегодняшнего дня отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, 30 апреля на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было озвучено решение, что переход на получение пенсий на банковские карты будет добровольным.

«Но Пенсионный фонд и управление соцзащиты по схеме «хочешь субсидию/пенсию – шуруй в банк» начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это «эксцессы на местах». Когда эксцессы пошли волной и такой тихой гибридной войной даже не с «Укрпоштой», а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало», - написал он в Facebook.

Следовательно, согласно приказу Смелянского, с 19 мая выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпошты».

«Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов», - заявил он.

«Укрпошта» также создаст горячую линию для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов и после сбора информации планирует подать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины.

Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий могут обратиться на горячую линию «Укрпошты».
ForUm

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