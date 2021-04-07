Печерский районный суд города Киева перенес заседание по избранию Александру Тупицкому меры пресечения на 15 апреля.

Об этом в комментарии журналистам сообщил прокурор Алексей Донской, передает Укринформ.

«Заседание было перенесено на 15 апреля на 10:00», - сказал Донской.

По его словам, Тупицкий в среду на судебное заседание опять не явился.

«Им были предоставлены документы, датированные 2018 и 2019 годами, относительно болезни его матери, и он ссылался на то, что якобы у матери возникло неотложное состояние, в связи с чем он выехал по месту жительства матери. Мы в данном случае исходим из того, что аналогичные документы, те же справки 2018-2019 годов, подозреваемый предоставлял и раньше в обосновании якобы уважительности причин неявки в орган досудебного расследования. Это было несколько месяцев тому назад, когда ему должны были сообщить о подозрении. Он якобы в связи с ухудшением состояния здоровья матери тогда не явился, а в дальнейшем во всех своих жалобах и ходатайствах ссылался на то, что в тот день он находился на рабочем месте в КСУ», - рассказал прокурор.

По его словам, если бы имело место то неотложное состояние, на которое он ссылается, то в случае такого неотложного состояния всегда вызывается «скорая», а «скорая» всегда оставляет карту выезда домой.

«То есть, если бы эти обстоятельства имели место, то сторона защиты могла бы предоставить эту карту выезда и этим подтвердить, что обстоятельства, связанные с состоянием здоровья матери, действительно произошли. Этого не было, то есть, никаких документов, подтверждающих эти обстоятельства, не было. Но было предоставлено распоряжение на бланке председателя КСУ, датированное сегодняшним днем, что он якобы отбывает в отпуск», - сообщил Донской.

Относительно информации, которую предоставила защита Тупицкого на прошлом заседании, что он якобы не мог зайти в суд, потому что там что-то угрожало его безопасности, прокурор сообщил, что сторона обвинения предоставила суду информацию от Управления госохраны о том, что его вообще не было под судом, и его жизни угрозы не было.

«Учитывая все эти обстоятельства, мы ставили перед судом вопрос о применении привода. Но суд не принял решение о приводе, и заседание было перенесено», - сказал он.

Донской разъяснил, что в соответствии с нормами УПК, ходатайство о применении меры пресечения не может быть рассмотрено без подозреваемого.

На это заседание пустили только представителей 5 телеканалов, более 10 представителей различных СМИ не смогли попасть на заседание.

Представители охраны в суде объяснили, что это произошло в связи с карантином.

Ранее Тупицкий не явился на заседание суда 2 апреля.

Напомним, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».