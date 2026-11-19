Справа проти Юлії Тимошенко – сфабрикована та політично вмотивована.

Такого висновку дійшла впливова міжнародна організація ROLE, до якої входять знані екс судді Європейського суду з прав людини, колишні генеральні прокурори й голови верховних судів провідних країн світу, а також відомі правозахисники, за результатами проведеного детального правового аналізу вказаної справи. На його основі оприлюднено публічний документ AMICUS CURIAE BRIEF.

Експерти ROLE публічно заявили, що відносно лідерки «Батьківщини» порушено статті 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і те, що проти неї роблять, – недопустимо.



Вони звертають увагу на чотири ключові проблеми: доступ захисту до доказів, право на допит свідків обвинувачення, можливу провокацію злочину та ймовірну приховану політичну мету кримінального переслідування.



«Необхідно забезпечити захисту реальну можливість перевірити автентичність і цілісність ключового аудіозапису, допитати свідків обвинувачення, повноцінно дослідити твердження про провокацію злочину, а також перевірити обставини, що можуть свідчити про приховану політичну мету кримінального переслідування», – зазначають у ROLE.



Нагадаємо, авторитетна у світі Харківська правозахисна група також вказувала на замовність і політичну вмотивованість процесу над лідеркою опозиції. Представники Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи, в свою чергу, заявляли про сфабрикованість справи проти Юлії Тимошенко.

Зараз ця справа ганебно розвалюється в суді, і за цим можуть спостерігати всі охочі в прямому ефірі. Для сайтів На найвищому міжнародному рівні справу Тимошенко визнано «політичним переслідуванням»



Впливова міжнародна організація ROLE, до якої входять знані екссудді Європейського суду з прав людини, колишні генеральні прокурори й голови верховних судів провідних країн світу, а також відомі правозахисники, провела детальний правовий аналіз справи проти Юлії Тимошенко та оприлюднила публічний документ AMICUS CURIAE BRIEF, у якому назвала цю справу сфабрикованою і політично вмотивованою.

Вони публічно заявили, що відносно лідерки «Батьківщини» порушено статті 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і те, що проти неї роблять, – недопустимо.

Нагадаємо, авторитетна у світі Харківська правозахисна група також вказувала на замовність і політичну вмотивованість процесу над лідеркою опозиції. Представники Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи, в свою чергу, заявляли про сфабрикованість справи проти Юлії Тимошенко.

Зараз ця справа ганебно розвалюється в суді, і за цим можуть спостерігати всі охочі в прямому ефірі.