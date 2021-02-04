Вчера, 3 февраля, Верховный суд отказал главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в открытии дела касательно указа Владимира Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил того от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба Верховного суда

Истец обосновал иск тем, что указ Зеленского является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента Украины на отстранение судьи КСУ.

Верховный Суд ответил, что согласно закону, юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного суда.

«Анализ норм Конституции, практики КСУ, а также правовых позиций Большой Палаты Верховного суда в подобных правоотношениях свидетельствует о том, что несоответствие указов президента положениям Конституции может быть основанием для принятия исключительно Конституционным Судом решения о неконституционности этих указов, свидетельствует о невозможности рассмотрения такой категории дел в порядке административного судопроизводства. Также Суд отметил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции также является исключительным полномочием КСУ», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.