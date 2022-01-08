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Бывший глава Конституционного Суда, указ о назначении которого судьей КС отменил Президент Владимир Зеленский, Александр Тупицкий перед Новым годом получил свыше 900 тыс. гривен зарплаты от КС.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния, передают Українськi Новини.

30 декабря он задекларировал 903 984 гривны заработной платы.

Зарплата получена согласно основному месту работы.

Выплаты осуществил Конституционный суд.

Зарплата указана с учетом налогов и сборов.

В декларации не уточняется, за сколько месяцев Тупицкий получил зарплату, а также не уточняется размер его оклада и получил ли он премию.

Напомним, Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
ForUm

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